نجم الهلال مطلوب في كبير الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

أشارت تقارير صحفية إماراتية إلي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مطلوب في نادي إماراتي كبير في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.



وتلقى عمر خربين عرضاً من نادي كبير في دوري الخليج العربي الإماراتي ولكن لم يذكر إسم النادي حتي الأن.

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يذكر أن إدارة الهلال بقيادة فهد بن نافل لا تمانع رحيل المهاجم السوري، ولكن بشرط وحيد وهو موافقته على العرض.

وخرج اللاعب من حسابات الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للزعيم السعودي في الفترة الأخيرة في ظل تألق الثنائي بافيتيمبي جوميز و صالح الشهري.

الجدير بالذكر أن خربين قد احترف من قبل في صفوف نادي الظفرة الإماراتي في موسم 2016 وذلك قبل أن ينتقل إلي الزعيم.