الاتحاد السعودي يكشف حقيقة الشروط “المصيبة” حول إعارة سيكو سانوغو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

كشف المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد أحمد صادق دياب، حقيقة الشروط “الكارثية” المتعلقة بإعارة الإيفواري لاعب وسط الميدان سيكو سانوغو إلى النجم الأحمر الصربي.

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وكان الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي قد أعلن من خلال برنامج “الديوانية” أنّ إدارة العميد ستتكفل بدفع 80% من راتب سانوغو أثناء فترة الإعارة، بالإضافة إلى راتبه عن الفترة التي انقطع فيها عن التدريبات بعد الأزمة مع الإدارة الاتحادية، ويُضاف إليها 7 ملايين يورو مستحقات متأخرة.

وردّ صادق دياب على هذه الأنباء من خلال تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بـ”تويتر” قائلًا:“بالنسبة إلى الشروط التي كشف عنها الحميدي، في عقد إعارة سانوجو إلى بطل صربيا، مع احترامنا لما قاله الأستاذ عبد الرحمن الحميدي.. فلا يمكن لأي نادٍ القبول بمثل ما ذُكر من أرقام مالية أوردها في حديثه”.

وأضاف: “إعارة سانوجو، إلى النجم الأحمر، حل مشكلة كان يُمكن أن تكلف النادي الكثير، من خلال القضايا والمحاكم، بالإضافة إلى تفعيل عقد تم إلغاءه من قِبَل اللاعب”.