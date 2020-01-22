نجم النصر السعودي يحسم موقفه من البقاء في قلعة العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر موقفه من البقاء داخل صفوف الفريق أو الرحيل في الإنتقالات الشتوية الحالية.



وقرر جوليانو فيكتور دي باولا الإستمرار مع العالمي، مؤكداً أنها رغبته منذ البداية، مع العلم أنه سوف ينتهي عقده في عام 2021.

Advertisements

ووصل عرض رسمي من نادي جريميو البرازيلي، وهو النادي السابق للاعب، لضمه في الإنتقالات الشتوية الحالية.

وأكد وكيل اللاعب أنه تلقي العرض بالفعل، ولكنه ملتزم بعقده الذي أبرمه مع النصر مؤكداً أنه يرغب بالاستمرار بالعالمي.

يذكر أنه يوجد شرط جزائي في عقذ اللاعب الذي يلعب ضمن صفوف بطل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يقدر بمبلغ عشرة ملايين يورو.