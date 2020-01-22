- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجم النصر السعودي يحسم موقفه من البقاء في قلعة العالمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020
حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر موقفه من البقاء داخل صفوف الفريق أو الرحيل في الإنتقالات الشتوية الحالية.
وقرر جوليانو فيكتور دي باولا الإستمرار مع العالمي، مؤكداً أنها رغبته منذ البداية، مع العلم أنه سوف ينتهي عقده في عام 2021.
ووصل عرض رسمي من نادي جريميو البرازيلي، وهو النادي السابق للاعب، لضمه في الإنتقالات الشتوية الحالية.
وأكد وكيل اللاعب أنه تلقي العرض بالفعل، ولكنه ملتزم بعقده الذي أبرمه مع النصر مؤكداً أنه يرغب بالاستمرار بالعالمي.
يذكر أنه يوجد شرط جزائي في عقذ اللاعب الذي يلعب ضمن صفوف بطل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يقدر بمبلغ عشرة ملايين يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم النصر السعودي يحسم موقفه من البقاء في قلعة العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.