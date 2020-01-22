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الثالث يشعل مواجهة الرائد والأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نواف الجبني - الرياض

ستكون مواجهة الرائد وضيفه الأهلي ضمن آخر جولات الدور الأول (الجولة 15) منعطفا مهما للحفاظ على المركز الثالث، والدخول في دائرة المنافسة الحقيقية على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إن الفارق النقطي مع المتصدر الهلال 5 نقاط فقط.

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ويتساوى الفريقان في عدد النقاط (26 نقطة)، بينما يتفوق الأهلي على مضيفه هجوما ودفاعا، حيث تعد خطوط الأهلي الهجومية والدفاعية هي الثانية في الأفضلية، حيث سجل هجوم الأهلي 27 هدفا، وتلقت شباكه 15 هدفا، في حين سجل الرائد 22 وعليه 25 هدفا.

ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات التي عاد إليها بعد فوزه في اللقاء الماضي أمام أبها بثلاثية مقابل هدف، فيما يأمل الرائد في مواصلة نغمة الانتصارات بعدما فاز في 5 مباريات متتالية.

قبل المواجهة