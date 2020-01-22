الثالث يشعل مواجهة الرائد والأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نواف الجبني - الرياض
ستكون مواجهة الرائد وضيفه الأهلي ضمن آخر جولات الدور الأول (الجولة 15) منعطفا مهما للحفاظ على المركز الثالث، والدخول في دائرة المنافسة الحقيقية على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إن الفارق النقطي مع المتصدر الهلال 5 نقاط فقط.
ويتساوى الفريقان في عدد النقاط (26 نقطة)، بينما يتفوق الأهلي على مضيفه هجوما ودفاعا، حيث تعد خطوط الأهلي الهجومية والدفاعية هي الثانية في الأفضلية، حيث سجل هجوم الأهلي 27 هدفا، وتلقت شباكه 15 هدفا، في حين سجل الرائد 22 وعليه 25 هدفا.
ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات التي عاد إليها بعد فوزه في اللقاء الماضي أمام أبها بثلاثية مقابل هدف، فيما يأمل الرائد في مواصلة نغمة الانتصارات بعدما فاز في 5 مباريات متتالية.
قبل المواجهة
- يملك الأهلي معنويات كبيرة عقب تخطيه الوحدة ووصوله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. يعول الأهلي على هدافه عمر السومة وزميله جيانيني، إضافة إلى الألماني ماركو مارين للفوز باللقاء.
- انتعش أمل الأهلي في المنافسة بعدما تعثر الهلال بالتعادل أمام الفيصلي.
- يعد جلال الداودي أخطر لاعبي الرائد بجانب رائد الغامدي، خاصة في الكرات الثابتة.
- يتمنى مدرب الرائد هاسي تأكيد أحقيته بالفوز بجائزة أفضل مدرب لشهر ديسمبر الماضي.
- يعول الرائد كثيرا على الركلات الحرة بعدما سجل لاعبه الداودي 4 أهداف من خلالها.
- تاريخيا لم يحقق الرائد أي فوز على الأهلي في بريدة، حيث إن أفضل نتيجة كانت التعادل.
- الأهلي سبق له الفوز على مستضيفه بخماسية نظيفة.
- آخر فوز للرائد على الأهلى كان العام الماضي بخماسية.
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