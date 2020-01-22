الاتحاد يعيد الجماهير.. وعينه على شواط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة
قدمت إدارة نادي الاتحاد عرضا لنظيرتها في الصفاقسي التونسي للتعاقد مع المهاجم فراس شواط، في أعقاب تجميد عملية التعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي حتى إشعار آخر.
وفيما بدأ المدير الفني هينك تين كات استعداداته الفعلية لمواجهة العدالة بعد غد، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجه بقيد المحترف التونسي أنيس البدري بدلا عن التشيلي فيلانويفا، وتأجيل قيد المدافع البرازيلي برونو أوفيني لحين الاستغناء عن أحد المحترفين الموجودين ضمن قائمة الفريق في الدوري حاليا.
وفي الإطار نفسه استثمرت إدارة نادي الاتحاد الحالة الجيدة تصاعديا، والتي يمر بها الفريق الأول الكروي، لقيادة حملة إعلامية عبر منصات النادي في شبكات التواصل الاجتماعي، لرفع الروح المعنوية لدى الجماهير وإعادتهم لحضور اللقاءات الرسمية للفريق.
وبثت حسابات النادي المختلفة عرضا مرئيا للاعبين يتضمن عبارة «الاتحاد قوة»، بعدما حلت هذه العبارة في منتصف واجهة قمصان الفريق بعد انتهاء العقد الاستثماري مع منصة نون الالكترونية.
وعزفت جماهير النادي بشكل لافت عن الحضور خلال الأسابيع الماضية، بسبب سوء المستويات والنتائج، وكان التعادل مع النصر نقطة تحول، ثم النتيجة والمستوى اللذان ظهر بهما الفريق خلال لقاء أولمبيك أسفي بكأس محمد السادس للأبطال.
فراس شواط
- بدأ مسيرته الاحترافية في 2015.
- يعد أحد أفضل المهاجمين في تونس.
- أهم ركيزة للنادي الرياضي الصفاقسي.
- سجل في موسم 2017 - 2018 عشرين هدفا خلال 54 لقاء.
- استدعي للمنتخب للمرة الأولى في 2018.
- تألق في أولى مشاركاته أمام المنتخب النيجيري وسجل هدفين.
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