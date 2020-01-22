شكرا لقرائتكم خبر

هداف أهلي مصر .. اتفاقي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري _ الدمام

أكد الاتفاق أمس تعاقده رسميا مع المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المصري، عن طريق الإعارة لمدة 6 أشهر.

وقال النادي إن اللاعب المغربي صاحب الصولات والجولات في أفريقيا سيرتدي شعار الاتفاق حتى نهاية الموسم. وأشارت مصادر إلى أن اللاعب سيحصل على 600 ألف دولار خلال مدة الإعارة، بينما سيحصل الأهلي على 400 ألف دولار، مع عدم وجود بند بأحقية الشراء.

وحصل أزارو مع الأهلي على لقب هداف الدوري المصري موسم (2017-2018)، برصيد 18 هدفا، قبل أن يتراجع مستواه في الموسمين الأخيرين ويقرر النادي الأحمر خروجه للإعارة من أجل قيد الوافد الجديد، السنغالي أليو بادجي.