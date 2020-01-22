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الفتح وضمك يبحثان عن طوق نجاة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز آل حسين - جدة

يستضيف الفتح منافسه ضمك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمدينة الأحساء، ضمن لقاءات الجولة 15 من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى كلا الفريقين للهروب من منطقة الهبوط، حيث يقبعان في آخر سلم الترتيب. جمع الفتح 9 نقاط من 14 جولة ماضية، ويأمل في العودة مجددا للانتصارات بعد خسارته الجولة الماضية أمام التعاون، في حين دخل فريق ضمك معسكرا إعداديا في مدينة الخبر مطلع الأسبوع الماضي، وخاصة أن الفريق قام بتغييرات إدارية بتعيين قائد الفريق السابق عبدالعزيز جبران مديرا، وتغيير 6 محترفين أجانب، والتعاقد من اللاعبين المحليين. وسعى مدرب الفريق الجزائري نور الدين بن زكري خلال المعسكر إلى تحقيق الانسجام بين اللاعبين، والوصول لأفضل تشكيلة تساعده على تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، والهروب من منطقة الخطر بداية من لقاء منافسه المباشر نادي الفتح. ويبحث ضمك عن العودة للانتصارات على حساب الفتح، حيث إن آخر فوز حققه الفريق يعود لأكثر من شهر، عندما تغلب على الفيحاء في الـ 14 من ديسمبر الماضي بهدفين لهدف.