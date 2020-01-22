السهلاوي يرتدي شعار التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض
أعلن نادي التعاون أمس عن تعاقده رسميا مع محمد السهلاوي، مهاجم الشباب، في إطار فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وذكر عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أن الإدارة أنهت إجراءات انتقال اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي.
وحقق السهلاوي شهرة دولية كبيرة خلال فترة لعبه للنصر، منتقلا إليه من القادسية، قبل أن يحترف أخيرا في الشباب.
ويحتل التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة.
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