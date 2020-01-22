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جونز أفضل الحراس الأجانب بنسبة تصديات 84%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

12 حارس مرمى أجانب تولوا حماية الخشبات الثلاث لـ12 فريقا حتى انتهاء الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الحالي، وذلك من أصل 16 فريقا، في حين اكتفت أندية الهلال والأهلي والفيصلي بمنح المهمة للحارس المحلي، ولحق بها الوحدة بعد رحيل حارسه المصري محمد عواد.

وحتى انتهاء الجولات الـ14 الماضية تصدر حارس النصر الأسترالي برادلي جونز (ثاني أفضل حارس بالدوري الموسم الماضي) قائمة أفضل الحراس الأجانب، بنسبة تصديات 83.9% من أصل 13 مباراة شارك فيها مع فريقه، في حين حل حارس الاتفاق (أفضل حارس في كأس أمم أفريقيا 2019) الجزائري الدولي رايس أمبولحي في ثاني الترتيب، بنسبة تصديات 72.7 % من أصل 14 مباراة شارك فيها، وجاء الجزائري مصطفى زغبة (ضمك) ثالثا بنسبة تصديات بلغت 72.5 %، بينما حل البرازيلي كاسيو أنجوس (التعاون) رابعا بنسبة تصديات 70.8 % بواقع 14 مباراة، في حين جاء المغربي عبدالعالي المحمدي (أبها) خامسا بنسبة تصديات بلغت 67.6 % من 14 مباراة، وحل التونسي فاروق بن مصطفى (الشباب) سادسا بنسبة تصديات 65.7 % من 14 مباراة خاضها مع فريقه.