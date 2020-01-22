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الفيصل: رجال الأخضر قهروا الصعاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس الرياض

رفع رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي تحت 23 عاما لكرة القدم لدورة الألعاب العالمية «طوكيو 2020»، والوصول للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا المقامة حاليا في العاصمة التايلاندية بانكوك، بعد فوزه في المباراة التي جمعته مع منتخب أوزبكستان في الدور نصف النهائي بهدف دون مقابل.

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وقال «أهنئ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ بهذا الإنجاز الذي حققه أبطالنا بالوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020، المقرون بالوصول للمباراة النهائية على كأس آسيا، وهو نتاج ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم ورعاية واهتمام من قيادتنا التي هيأت كل ما يحقق النجاح والانتصار والمنجزات لهذا الوطن العظيم».

وأضاف «أهنئ الشعب السعودي وجميع الرياضيين، ومنسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم على هذا التأهل والمنجز الكبير الذي حققه أبطالنا في هذا اليوم.. رجال الأخضر بقيادة المدرب الوطني المتميز الكابتن القدير سعد الشهري قدموا في هذه البطولة وفي مباراة أمس على وجه الخصوص مستوى كبيرا وروحا معنوية عالية أكدوا فيها علو الكرة السعودية، وامتلاكها لنجوم مميزين ومدربين سعوديين على مستوى عال من الكفاءة الفنية قادرين على تخطي كل الظروف والصعاب وتحقيق أكبر المنجزات لوطنهم، وأتمنى لهم كل التوفيق في الخطوة الأخيرة وعدم الاكتفاء بهذا المنجز بل ومواصلة الجهد والعمل لتحقيق لقب البطولة الآسيوية بإذن الله تعالى».

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل هنأه خلاله بهذا الفوز الكبير والوصول لأولمبياد طوكيو 2020، مقدما شكره وتقديره لجميع الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين الأبطال على الجهد الكبير الذي بذلوه في سبيل تحقيق هذا المنجز الكبير والوصول لنهائي القارة.