صباحك أخضر يا وطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة
عاش السعوديون صباحا فرائحيا أمس تلون بـ»الأخضر» الذي نثر الابتسامات في كل مكان، وذلك في أعقاب تأهل المنتخب الأولمبي السعودي لنهائي آسيا، وحجز مقعده رسميا في أولمبياد طوكيو 2020، بعد غياب استمر 24 عاما عن الدورات الأولمبية.
وحقق المنتخب السعودي الأولمبي فوزا رائعا على نظيره الأوزبكي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والمقامة في تايلاند.
وجاء هدف الفوز للمنتخب السعودي قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية المباراة، عندما سدد اللاعب البديل ناصر العمران كرة قوية ارتطمت بزميله عبدالله الحمدان لينحرف اتجاهها وتسكن الشباك، واحتسب الهدف باسم الحمدان.
وأحرز لاعب خط الوسط السعودي عبدالرحمن غريب هدفا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل، وبذلك أصبح المنتخب السعودي ثاني المنتخبات العربية التي تأهلت لطوكيو 2020 بعد نظيره المصري.
ويلتقي المنتخب السعودي الأحد المقبل في النهائي، الفائز من المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي المقررة اليوم بين منتخبي أستراليا وكوريا الجنوبية.
أرقام مهمة من التأهل:
- بات الأخضر السعودي أول المنتخبات الآسيوية تأهلا.
- سجل المنتخب اسمه كثاني منتخب عربي في طوكيو 2020 بعد المنتخب المصري.
- آخر عهد للمنتخب السعودي بالأولمبياد كان في أتلانتا 1996م.
- تجاوز المنتخب اليابان مستضيف الأولمبياد في المجموعات.
- فاز الأخضر على المنتخب المضيف تايلاند في ربع النهائي.
- تجاوز الأخضر منتخب أوزبكستان حامل اللقب.
- بات الأخضر الأقوى دفاعا بتلقيه هدفا.
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