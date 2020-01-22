اليامي على أبواب المجد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
اقترب حارس المنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد اليامي من تحقيق إنجاز غير مسبوق، بعد وصول الأخضر للمباراة النهائية لكأس آسيا تحت (23 عاما) بتايلند.
ويمتلك اللاعب رقما مميزا في البطولة، حيث لم تستقبل شباكه سوى هدفا واحدا فقط دخل مرماه في لقاء اليابان خلال 5 مواجهات، بينما حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية.
وأصبح الحارس السعودي الذي يبلغ (22 عاما) مرشحا للانفراد برقم خاص له في البطولة، إذا استمر في الحفاظ على شباكه بالنهائي المقرر الأحد المقبل.
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