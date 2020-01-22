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الشهري: سنعود للرياض بالكأس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكد مدرب المنتخب الأولمبي السعودي سعد الشهري أن الأخضر يتطلع إلى الفوز بلقب كأس آسيا تحت 23 عاما، والعودة بالكأس إلى السعودية.

وقال الشهري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب اللقاء «التأهل إلى الأولمبياد هو الخطوة الأولى، لكن الآن علينا القتال من أجل تحقيق الكأس، نريد أن نعيدها إلى بلادنا السعودية».

وحسم المنتخب السعودي تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية (طوكيو 2020) بعدما صعد إلى نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم المقامة حاليا في تايلاند، إثر تغلبه على منتخب أوزبكستان بهدف في الدور قبل النهائي، وذلك على ملعب استاد «راجامانغالا» في بانكوك.