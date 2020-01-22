شكرا لقرائتكم مدالله العليان يشارك في تدريبات الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك مدالله العليان، يوم الأربعاء، في التدريبات الجماعية للهلال، بعدما أتمت إدارة النادي إجراءات انتقاله، قادما من فريق التعاون.
وواصل الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة الشباب، يوم السبت، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وشهد المران تطبيق جمل فنية وتكتيكية بحضور فهد بن نافل رئيس النادي.
وواصل الكوري الجنوبي جانغ هيون يو برنامجه التأهيلي، وشارك في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، ومن المقرر أن يؤدي الهلال مرانا مغلقا، يوم الخميس، تحضيرا لملاقاة مضيفه الشباب.
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