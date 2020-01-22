شكرا لقرائتكم الشهري: هدفنا العودة بالكأس إلى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي، أن الفريق يتطلع إلى الفوز بلقب كأس آسيا تحت 23 عاماً، والعودة بالكأس إلى السعودية.

وحسم المنتخب السعودي تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية (طوكيو 2020) بعدما صعد إلى نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاما لكرة القدم المقامة حالياً في تايلاند، إثر تغلبه على منتخب أوزبكستان 1 صفر يوم الأربعاء في الدور قبل النهائي، وذلك على ملعب استاد "راجامانغالا" في بانكوك.

وقال الشهري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقب اللقاء: التأهل إلى الأولمبياد هو الخطوة الأولى، لكن الآن علينا القتال من أجل تحقيق الكأس، نريد أن نعيدها إلى بلادنا السعودية.