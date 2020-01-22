شكرا لقرائتكم رئيس غريميو البرازيلي يكشف موقفه من التعاقد مع جوليانو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف روميلدو بولزان جونيور، رئيس نادي غريميو البرازيلي، جوليانو دي باولا باللاعب المميز، لكنه رأى أن التعاقد معه يعتبر أمرا صعبا نظرا لارتفاع قيمته.

وقال رئيس النادي البرازيلي في مقابلة مع إذاعة " بانديرانتس" يوم الأربعاء: أنا معجب جدا بمستوى جوليانو لاعب نادي النصر، ولكنه لاعب غالي الثمن، وأنا أعلم أن السعر بعيد جدا عن أحلامنا.

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صحيفة "zonamista" البرازيلية نقلت التصريحات من الإذاعة

وذكرت تقارير صحافية برازيلية، يوم الثلاثاء، أن نادي غريميو يرغب في التعاقد مع اللاعب والدخول في مفاوضات مع النصر من أجل إعادة جوليانو مرة أخرى إلى فريقه السابق، وذكرت التقارير أن غريميو يفكر أيضا في الحصول على صاحب الـ "29 عاما" على سبيل الإعارة في حال عدم تمكن غريميو من دفع قيمته.

وذكر كلاوس كامارا، المدير التنفيذي لغريميو، مطلع الأسبوع الجاري، أنه لا يمكن استبعاد تعاقد النادي مع اللاعب البرازيلي ويمكن أن يكون ذلك في شكل إعارة.

يذكر أن جوليانو سبق ولعب مع غريميو في الفترة من 2014 إلى 2016.