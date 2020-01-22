اخبار الرياضه

راشفورد يحدد موعد عودته من الإصابة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم راشفورد يحدد موعد عودته من الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المصاب ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي يوم الأربعاء إنه سيعود للملاعب قبل نهاية الموسم لمساعدة فريقه في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الممتاز لكرة القدم.

وذكر المهاجم البالغ عمره "22 عاما" عبر حسابه على "تويتر" ردا على رسالة من رابطة الدوري الممتاز تتمنى له فيها التعافي سريعا :شكرا. سأعود قبل نهاية الموسم. أتمنى مساعدة الفريق في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى.

وتعرض راشفورد لإضافة بشرخ في ظهره عقب فترة قصيرة من مشاركته بديلا خلال مباراة الإعادة أمام ولفرهامبتون واندرارز في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي.

وقال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء إنه ربما يغيب راشفورد هداف الفريق عدة شهور قبل العودة للتدريبات مجددا.

Advertisements

وزاد هذا الموقف المخاوف بشأن إمكانية غياب راشفورد عن تشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا 2020 التي تنطلق في يونيو المقبل.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز متأخرا بفارق 30 نقطة عن بعد خسارته 2-صفر أمام المتصدر في ملعب انفيلد يوم الأحد الماضي.

وسيلتقي يونايتد مع بيرنلي في وقت لاحق يوم الأربعاء ويأمل في تقليص الفارق مع صاحب المركز الرابع إلى ثلاث نقاط. وينتهي الموسم في 17 مايو المقبل.

وقال سولشاير :ماركوس سيغيب الفترة التي يحتاجها للتعافي. لن نخاطر بالدفع به قبل تعافيه بنسبة مئة بالمئة. عندما يعود سيكون بكامل لياقته.

وسجل راشفورد 14 هدفا بالدوري هذا الموسم متقدما بفارق ستة أهداف عن أنطوني مارسيال الذي يليه في ترتيب هدافي مانشستر يونايتد هذا الموسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راشفورد يحدد موعد عودته من الإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا