كيف ودع لاعبو الأهلي وليد أزارو؟.. رحلته من البداية للنهاية



ودع نجوم النادى الأهلى، المغربى وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر عبر إنستجرام، وذلك بعد إنتقاله لصفوف الاتفاق السعودي لنهاية الموسم على سبيل الإعارة، نجوم الأهلى أرسلوا عبارات الوداع والدعم لزميلهم فى رحلته الجديدة متمنين له المزيد من التألق والعودة مجددًا لارتداء الفانلة الحمراء.

يعد أزارو واحداً من أبرز المهاجمين الذين تألقوا مع كتيبة الهجوم الأحمر.. أزارو انضم إلى القلعة الحمراء قادماً من صفوف الدفاع الحسنى الجديد فى عام 2017، فى صفقة كبدت الخزينة الحمراء مليونا و300 ألف دولار.

حسام عاشور علق قائلا: "ربنا يوفقك يا حبيبي مع الاتفاق وترجعلنا تانى وتكسر الدنيا⁦".

ونشر أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى صورة مع وليد أزارو عبر إنستجرام وعلق قائلاً: "بالتوفيق يا حبيبى وإن شاء الله تكسر الدنيا.. هتوحشنى جدًا".

ونشر على لطفى حارس الأهلى صورته مع أزارو وعلق قائلاً: "ربنا يوفقك يا حبيبى وتكسر الدنيا"

كما تمنت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر "تويتر" التألق للاعبها وليد أزارو مهاجم الفريق وكتبت الصفحة: "كل التوفيق لك في رحلتك القادمة ونراك قريبًا.. شكرًا أزارو"

⁩⁦وأعلن أمير توفيق مدير التسويق بالنادى الأهلى انتقال وليد أزراو مهاجم فريق الكرة لصفوف نادى الاتفاق السعودى لمده ستة أشهر على سبيل الإعارة، وقام توفيق بإنهاء الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه للنادى السعودى.

كان نادى الاتفاق السعودى قد أعلن هو الآخر بشكل رسمى عن التعاقد مع المغربى وليد أزارو على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم، ويطير المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى إلى السعودية خلال الساعات المقبلة من أجل الالتحاق بفريقه الجديد نادى الاتفاق، الذى وافق الأهلى على انتقال اللاعب له خلال يناير الجارى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

بدأ المغربى وليد أزارو الاستعداد لمشاركته بالدورى السعودى بالظهور بزى فريق الاتفاق، حيث حدث وليد أزارو حالته الشخصية على موقع "انستجرام"، اليوم الأربعاء، بنشر صورته وهو يرتدى تيشرت نادى الاتفاق السعودى، كما نشر صورة قديمة له من تدريبات النادى الأهلي، وأيضا صورة أخيرة يرتدى فيها الفانلة الحمراء ويشكر النادى الأهلى على الفترة التى قضاها مع الفريق.

رحلته مع الأهلي

ـ أزارو ذاع صيته فى الدفاع الحسنى الجديدى المغربى.

ـ لم يتردد الأهلى فى التعاقد مع النجم المغربى لينضم فى موسم 2018.

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ـ صفقة أزارو كلفة الخزينة الحمراء مليونا و300 ألف دولار.

ـ ارتدى القميص رقم 9 فى مشواره مع الفريق الأحمر.

ـ فى أولى مشاركاته بالبطولة العربية أهدر الكثير من الفرص مما أدى إلى غضب الجماهير.

ـ ظهر معدنه الحقيقى فى الدورى العام ليتصدر قائمة الهدافين بـ18 هدفا

ـ احتفاله على طريقة الأمازيغ جذب الأنظار وأصبح نجم الشباك

ـ قدم نادى فورتشن الصينى عرضاً لشراء هداف الأهلى بقيمة 200 مليون جنيه.

ـ الأهلى رفض الصفقة لعدم وصول عرض جاد.

ـ تراجع مستوى اللاعب فى موسم 2019 وعاد لإهدار الكثير من الفرص

ـ فى 2020 أحال فايلر مدرب الأهلي أزارو للدكة لعدم قناعته بمستواه.

ـ تمرد اللاعب وتعرض لإصابة فى يده بسبب انفعاله الشديد عقب مباراة طنطا.

ـ رفض فايلر الاعتماد على أزارو مستقبلا وقرر تجميده.

ـ الإتفاق السعودى ينهي الأزمة بالحصول علي خدمات أزارو لمدة ٦ أشهر علي سبيل الإعارة