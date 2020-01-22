كافاني الأب يؤكد رغبة ابنه بالانضمام إلى أتلتيكو مدريد









اسماء السيد - أكد والد الأوروغوياني ادينسون كافاني مهاجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم الأربعاء، أن ابنه يرغب في الانضمام الى اتليتيكو مدريد الاسباني بعد التعامل معه "بشكل غير عادل" من الفريق الباريسي.

وفقد كافاني (32 عاما) مكانه في التشكيلة الأساسية لحساب كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والأرجنتينيين ماورو إيكاردي المعار من انتر الايطالي هذا الموسم وأنخل دي ماريا.

ويطمح عدد من الأندية بالتعاقد مع كافاني الهداف التاريخي سان جرمان برصيد 198 الذي ينتهي عقده مع نادي العاصمة في الصيف.

ويبدو أن أتليتيكو هو الخيار المفضل لدى كافاني، لكن ثالث ترتيب الليغا لم يتوصل بعد إلى اتفاق حول قيمة الصفقة مع متصدر الدوري الفرنسي.

وقال لويس كافاني لبرنامج "ال شرينغيتو" الإسباني "أود أن يلعب هناك (في إسبانبا)، حيث يريده (المدرب دييغو) سيميوني الآن، لكن المدير الفني لفريق باريس سان جرمان (الألماني توماس توخيل) يقول إنه بحاجة إليه لمساعدته في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "أعتقد أن هناك فرصة قوية للذهاب إلى أتلتيكو. هناك أيضا خيار الانضمام إلى النادي في حزيران/يونيو القادم. هناك الكثير من الأندية الأخرى المهتمة ولكن عندما تقوم بإعطاء كلمتك لفريق عليك أن تحترمها".

وأكد كافاني الأب "إذا سُمح له بالمغادرة غدا وما زال أتلتيكو يريده، أعتقد أنه سيوقع. إنه لاعب يحتاج إلى وقت للعب وفي الوقت الحالي يلعب فقط أربع أو ست دقائق في كل مباراة. باريس سان جرمان يعامله بشكل غير عادل".

ويحتل أتلتيكو حاليا المركز الثالث في الدوري المحلي، بفارق ثماني نقاط عن برشلونة وريال مدريد، فيما يتصدر سان جرمان بطل الموسمين الماضيين الترتيب بفارق ثماني نقاط عن مرسيليا.

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ويمكن لكافاني أن يكون هدية منتصف الموسم للنادي المدريدي قبل المواجهة مع ليفربول الإنكليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا في 18 شباط/فبراير القادم ضمن الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية.

من جهتها أكدت بيرتا غوميز والدة كافاني لصحيفة (آس) الأربعاء أن "باريس سان جرمان رفض ثلاثة عروض من أتلتيكو مدريد (...) ابني طلب المغادرة ونحن في انتظار اتفاق من الناديين".

وأضافت "إنه غاضب لأنه لا يفهم سبب منعه من المغادرة إذا لم يعول عليه للعب".

وأظهرت عدة مؤشرات أن انتقال المهاجم الأوروغوياني من فريقه الفرنسي بات وشيكا لاسيما بعد استبعاده عن التشكيلة التي ستلعب مساء اليوم الأربعاء ضد رينس في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الرابطة، حيث قال توخيل الثلاثاء إن المهاجم لم يشارك في التدريبات الجماعية الاثنين.

وشارك كافاني في مباراتين فقط خلال كانون الثاني/يناير الحالي كبديل لدقائق معدودة، بالاضافة لدخوله أساسيا في مسابقة كأس فرنسا ضد فريق الهواة ليناس مونليري من الدرجة السادسة (6-صفر).

ودفع تدهور العلاقة بين النادي الفرنسي ولاعبه الدولي (32 عاما) بالأخير للتفكير بالانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل ستة أشهر من انتهاء عقده.

وكان البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لسان جرمان أكد الأحد رغبة انتقال "إيدي" من الفريق.