راشفورد يؤكد أنه سيعود قبل نهاية الموسم









اسماء السيد - أكد الإنكليزي ماركوس راشفورد الأربعاء أنه على ثقة من أنه سيعود إلى صفوف فريقه مانشستر يونايتد قبل نهاية الموسم بعد تعرضه لإصابة في الظهر ستبعده ما لا يقل عن ستة اسابيع عن الملاعب.

وتعرض الدولي الانكليزي لكسر خفيف في الظهر (شِعر) بعد دخوله بديلا في مباراة الاعادة من الدور الثالث لكأس الاتحاد الانكليزي ضد ولفرهامبتون منتصف الاسبوع الماضي، وغاب عن المواجهة التي خسرها "الشياطين الحمر" (صفر-2) أمام الغريم ليفربول المتصدر الاحد، علما أنه كان أساسيا في كل مباريات الدوري الممتاز.

ولم يتم إيضاح الإطار الزمني الكافي لتعافي اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، حيث من المحتمل أن تكون آماله باللعب مع منتخب بلاده في مسابقة كأس أوروبا موضع شك، لكنه أكد على أن آماله معقودة على العودة في الوقت المناسب.

وغرد راشفورد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" الأربعاء ردا على رسائل الدعم التي وصلته "شكرا يا شباب، سأعود قبل انتهاء الموسم لمساعدة فريقي احتلال احد المراكز الأربعة الأولى".

وسجل اللاعب الذي بدأ مسيرته الكروية مع الشياطين الحمر عام 2015، 19 هدفا لفريقه في جميع المسابقات هذا الموسم، ما يعني أن غيابه سيكون بمثابة ضربة كبيرة حيث يتطلع يونايتد، خامس الترتيب حاليا، إلى الحصول على مركز يؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.