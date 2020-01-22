رسميا.. بايرن ميونخ يضم أودريوسولا من ريال مدريد

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





انتقل ظهير أيمن ريال مدريد الاسباني ألفارو أودريوسولا الى بايرن ميونيخ الالماني على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم، بحسب ما أعلن الفريقان الاربعاء.

وسيعزز اودريوسولا (24 عاما) دفاع الفريق البافاري في ظل اصابة نيكلاس زوليه والفرنسي لوكاس هرنانديز.

قال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس رومينيغه في بيان "قررنا الامتثال لطلب مدربنا هانزي فليك لتعزيز الدفاع وسويا اعتمدنا الفارو اودريوسولا".

Advertisements

تابع "نحن سعداء لاستقدامه ونود أن نشكر المسؤولين في ريال مدريد على المناقشات الودية والمتعاونة".

ووصل أودريوسولا (24 عاما) إلى ريال مدريد في عام 2018 من ريال سوسييداد مقابل نحو 39 مليون دولار اميركي، لكنه لم ينجح في حجز مكان أساسي له في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان.

ويشغل مركز اودريوسولا (4 مباريات دولية) الذي خاض مباراته الاخيرة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي خلال الخسارة أمام ريال مايوركا (صفر-1)، الظهيرالدولي داني كارباخال.