الاتحاد العراقي يقدم رسميا استقالات أعضائه إلى "فيفا"









اسماء السيد - قدم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم رسميا استقالات جماعية إلى نظيره الدولي (فيفا)، في اطار اتفاق تم ابرامه مع اللاعب الدولي السابق عدنان درجال يقوم الاخير بموجبه بالتنازل عن دعاوى قضائية قدمها لدى المحاكم العراقية بحق الاتحاد.

وقال كامل زغير عضو الاتحاد لوكالة فرانس برس "قدم جميع اعضاء المكتب التنفيذي استقالاتهم رسميا الى الاتحاد الدولي ضمن اتفاق مع عدنان درجال من اجل التنازل عن كل القضايا القانونية المرفوعة ضد الاتحاد".

واضاف "ينص الاتفاق على البدء باجراءات التنازل عن تلك الدعاوى لدى المحاكم واغلاقها من قبل درجال الذي قدم بدوره تعهدا لتنفيذ هذا الاتفاق فور موافقة الفيفا على هذه الاستقالة الجماعية".

وتسلم عباس عليوي رئيس لجنة الرياضة والشباب في مجلس النواب العراقي تعهدا خطيا لدرجال للتنازل عن تلك الدعاوى فور وصول موافقة الفيفا على استقالات اعضاء الاتحاد.

وعن طريقة ادارة الاتحاد للفترة المقبلة اوضح زغير "حسب بنود الاتفاقية مع درجال، تم الاتفاق على الطريقة والآلية التي سيحددها الاتحادان الدولي والاسيوي في اختيار هيئة موقتة لادارة عمل الاتحاد للفترة المقبلة حتى اقامة الانتخابات المقبلة".

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وشملت استقالات المكتب التنفيذي للاتحاد رئيسه عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار والاعضاء يحيى كريم وعلي الاسدي ويحيى زغير وكامل زغير ومالح مهدي وغالب الزاملي واحسان الزيرجاوي بالاضافة الى امين السر طارق احمد.

ويضم المجلس ادارة الاتحاد العراقي لكرة القدم (11 عضوا) وما يزال منصب النائب الاول لرئيس الاتحاد شاغرا بعد استقالة شرار حيدر من هذا المنصب العام الماضي وكذلك وفاة العضو سعد مالح في وقت سابق.

ويخوض الاتحاد منذ اشهر نزاعا مع درجال بعد تقدم الاخير بدعاوى قضائية اقامها ضد مسعود ونائبه جبار على خلفية اتهامهما بالتلاعب بالنظام الداخلي للاتحاد.

وتتالت بعد ذلك الدعاوى التي تقدم بها درجال على خلفية حرمانه من المشاركة في انتخابات الاتحاد السابقة ما ادى الى سجن المسؤولين في الاتحاد صباح رضا وستار زوير.