إشبيلية يتقدم يسعي لضم شاكيري جناح ليفربول

يسعي نادى إشبيلية الإسباني للتعاقد مع شيردان شاكيري جناح ليفربول الإنجليزي، حيث قدم عرضا له على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم والذي يتضمن أحقية الشراء يونيو المقبل، وقد أعلنت شبكة “BBC” البريطانية، أن النادي الاندلسي استغل نقطة عدم إعتماد المدرب الألمانى يورجن كلوب فى تشكيل ليفربول على السويسري شاكيري بشكل أساسى، ويرجع ذلك بسبب الاعتماد على الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

كما ذكرت الشبكة البريطانية أن روما الإيطالي قد تقدم لضم شاكيري قبل إشبيلية، ولكن قد جاءت تعليمات المدرب الألماني يورجن كلوب للريدز لن يفرط في أي لاعب خلال هذه المرحلة الحاسمة، وذلك نتيجة تمسكه بجميع العناصر المتواجدة داخل صفوف الفريق.

كما أعلنت أن ليفربول يود في الحصول على مبلغ 30 مليون يورو من أجل بيع شاكيري نهائيًا، بعد أن تم استقدامه من نادي ستوك سيتي الإنجليزي صيف 2018 مقابل 15 مليون يورو.