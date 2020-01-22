برشلونة يتعاقد رسميا مع المهاجم راي ماناج حتي 2023

أصدر اليوم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم مساء اليوم الإثنين بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن انه تم التعاقد رسميا مع المهاجم راي ماناج من ألباسيتي، حيث سينضم المهاجم الشاب إلى الفريق مقابل مبلغ 700 ألف يورو فقط، بعقد يمتد حتي يونيو 2023.

كما سيحصل كلا من اللاعب ونادي ألباسيتي على مكافآت بقيمة مليوني يورو والتي ستكون بمثابة متغيرات اعتماداً على أدائه خلال السنوات الثلاث ونصف في عقده، اما عن قيمة الشرط الجزائي فتقدر بمبلغ 50 مليون يورو كما هو منصوص عليها بالعقد، كما انه تم منح راي ماناج على الرقم 22.

يذكر أن مسيرة ماناج قد بدأ مع فريق كريمونيز الألباني وبعدها انتقل إلى إنتر ميلان،ولكنه لم يشارك مع النادي الإيطالي الا ست مرات فقط خلال أربع سنوات والتي شملت إعارته إلى بيسكارا وبيزا وغرناطة.