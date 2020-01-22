شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. اعتماد بطولة أحمد علي لكمال الأجسام كبطولة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، برئاسة الدكتور رفائيل سانتونجا، التعاقد مع أحمد علي مسئول ومنظم بطولة أحمد على دياموند كب إيجيبت الدولية والتي ستنطلق 8 مارس المقبل وتستمر لمدة يومين بمجمع الصالات الكبرى باستاد القاهرة تحت الأشراف الكامل للاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

وأشار عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري، والعربي والأفريقي، ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، إلى أن مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، برئاسة الدكتور رفائيل سانتوجا ونائبه الأول الدكتور عادل فهيم، قد اعتمدا بطولة أحمد علي لكمال الأجسام كبطولة دولية معترف بها، وتحت إشرافه وذلك في ظل الإقبال المتزايد للاعبين المصريين، وكذلك حجم الجوائز المقدمة التي تبلغ ثلاثة ملايين جنيه، بجانب 12 كارت احتراف، وأن البطولة اندرجت ضمن الأنشطة الرسمية للاتحاد الدولي لكمال الأجسام ومن خلال الموقع الرسمي لاتحاد اللعبة، ويحق للاعبين الأجانب سواء عرب، أو أفارقة، أو من جنسيات أخرى المشاركة في البطولة، وأنه سيقوم بالتحكيم في البطولة طاقم تحكيم دولي من مختلف الجنسيات، وهذا للشفافية التامة، وسوف يقوم بمساعدتهم نخبة من الحكام الدوليين المصريين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والتميز.

يجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكمال الأجسام في اجتماعه الأخير في إسبانيا، وافق بالإجماع على الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكمال الأجسام بإدراج بطولة أحمد علي الدولية ضمن الأنشطة الرسمية للاتحاد الدولى وبإشراف كامل منه، وأنها مؤهلة للاحتراف من خلال العديد من الكروت الاحترافية المقدمة من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، ومن البطولة المقبلة سيتم تغيير مسمى البطولة من بطولة أحمد علي الدولية إلى Ahmed Ali ifbb Diamondcup .

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ولقد تم إرسال العقد بعد توقيعه من قبل المهندس أحمد علي في مصر بحضور رئيس الاتحاد المصري، ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي الدكتور عادل فهيم، إلى الدكتور رفائيل سانتوتجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، وقام الأخير بتوقيع العقد ورد النسخة الموقعة من قبله إلى المهندس أحمد علي وحدد موعد انطلاق البطولة في 8 مارس 2020، وهذا يعد إنجازًا كبيرًا حيث إنها أول بطولة عالم علي أرض مصر منذ سنوات عديدة، وأول بطولة عالم بهذا الحجم تحمل اسم شخصية مصرية، وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام للحضور في تلك لبطولة الدولية التي ستقام على أرض الفراعنة.

جدير بالذكر أنه سيتم توجيه دعوة رسمية لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لحضور حفلي الافتتاح والختام، بجانب العديد من القيادات الرياضية كضيوف شرف للبطولة الدولية المعترف بها عالمياً هذا بجانب مفاجآت أخرى سوف تعلن في وقتها، وكذلك الجدول الزمني للبطولة الدولية.