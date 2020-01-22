شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الخطيب يطمئن على إصابة سعد سمير بقطع فى وتر "إكيليس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى على الاطمئنان على إصابة سعد سمير مدافع الفريق الكروى الأول، بعدما تعرض للإصابة بقطع فى وتر "إكيليس" وأجرى عملية جراحية، وتواجد "بيبو" مع سعد على هامش تدريبات المارد الأحمر الجماعية استعدادًا لمواجهة النجم الساحلى التونسى، المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بروى أبطال أفريقيا.

وبدأ سعد سمير تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعى، وأوضح الجهاز الطبى أن سعد سمير سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددًا، للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلى الذى سيقوم به فى القاهرة بعدها، ويغيب سعد سمير عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر على خلفية الجراحة التى أجراها.

وينتظم سعد سمير فى برنامج علاجى وضعه الخبير الألمانى فويلر الذى أجرى العملية الجراحية، وكان سعد سمير قد انتظم فى تدريبات العلاج الطبيعى لمدة عشرة أيام فى المانيا عقب إجرائه الجراحة الأسبوع الماضى ومن المقرر أن يعود سمير إلى المانيا مرة أخرى للأطمئنان على برنامجه التأهيلى الذى سيؤديه فى القاهرة خلال الفترة المقبلة تحت أشراف الجهاز الطبى للأهلي.

وكان تدريب الأهلى شهد انضمام السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد بشكل كامل مع باقى زملائه، ليبدأ رحلة التجهيز لقيادة هجوم الفريق فى المباريات المقبلة وأهمها لقاء النجم الساحلى، وانضمام بادجى للأهلى فى يناير الجارى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادماً من رابيد فينا النمساوى مقابل مليونى يورو، ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب خلال الساعات المقبلة بدلاً من المغربى وليد أزارو الذى رحل اليوم، الاربعاء، لنادى الاتفاق السعودى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وشارك المهاجم السنغالى فى مران الفريق بعدما انتهى من البرنامج التأهيلى الذى خضع له الأيام الماضية، فيما شهد المران ذاته استمرار غياب صالح جمعة لاعب الفريق الذى سيرحل عن النادى فى يناير الجارى بناءً على طلب فايلر المدير الفنى، ويواصل اللاعب الغياب عن التدريبات بعدما تم تغريمه مؤخراً للغياب عن المران بدون إذن.

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وكان الاتحاد الأفريقى قد حدد يوم 26 يناير الجارى موعداً لمواجهة الأهلى والنجم الساحلى فى القاهرة بدلا من يوم 24 الذى كان محددا من قبل، واستأنف الأهلى تدريباته ظهر اليوم الأربعاء على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الفريق التونسى، بعد انتهاء فترة الراحة التى استمرت لمدة 48 ساعة، عقب مباراة المقاولون العرب الأخيرة فى الدورى، والتى نجح خلالها الأهلى فى تحقيق الفوز بثنائية نظيفة والتحليق بعيدا فى صدارة المسابقة، وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلى.