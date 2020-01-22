شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: الزمالك يقدم أداء أفضل مع كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب نجم الأهلي السابق، أن الزمالك يقدم أداءً أفضل منذ قدوم الفرنسي باتريس كارتيرون مديرًا فنيًا للفريق، مشيرًا إلى أنه من المدربين المميزين ويحتاج فقط إلى الاستقرار الإداري من أجل تحقيق النجاحات.

قال متعب في تصريحات لإذاعة أون سبورت إن الزمالك يمتلك ميزة أخرى مع كارتيرون بأن البدلاء يحصلون على فرصتهم ويقدمون أداء رائعًا.

وأضاف متعب: "الدوري مازال في الملعب وهناك العديد من المباريات المقبلة"، موضحًا: "كارتيرون مدرب قوى ومنذ تواجده في الأهلي وهذا تقييمي له ولكن يحتاج فقط إلى الاستقرار الإداري والعمل في هدوء من أجل النجاح".

يذكر أن فريق الزمالك خاض تدريبه صباح اليوم استعدادًا للمباراة وقاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفقرة الفنية في مران اليوم استعدادًا لمواجهة مازيمبي، وحرص كارتيرون على قيام اللاعبين بأمور فنية معينة كذلك قام بتصحيح بعض الأخطاء وتوجيه تعليمات للاعبين وخاصة المدافعين، وذلك بمساعدة معاوينه سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز.

Advertisements

وأجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قياسات بدنية للاعبين خلال المران المقام حاليًا، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة التي عمل النادي علي تواجدها خلال الفترة السابقة.

يأتي ذلك من اجل معرفة معدل اللياقة لدي كل لاعب والجرعات البدنية التي يحتاجها اللاعبون وكذلك كل الأمور التأهيلية لديهم قبل مباراة مازيمبي الكونغولي.

كما أدى الحراس تدريبات قوية تحت قيادة عمرو عبد السلام حيث اصطحب معه صدادات حديدية وبلاستكية لتدريبهم على بعض الأمور الفنية الخاصة بسرعة رد الفعل والتعامل مع العرضيات بجانب فقرات فنية أخرى.

من ناحية أخرى استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاعتماد علي التسديدات من خارج منطقة الجزاء في مباراة مازيمبي وطالب كارتيرون كل من التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وشيكابالا لاعب الوسط المهاجم استغلال كل الفرص المناسبة للتسديد من خارج منطقة الجزاء.