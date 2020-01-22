شكرا لقرائتكم خبر عن ملوك الصالات .. برنامج يومي لـ "نيرة الأحمر" على شاشة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الإعلامية نيرة الأحمر، برنامج "ملوك الصالات" على شاشة قناة الزمالك، والتى ينطلق بثها في الحادية عشرة من مساء اليوم الأربعاء، البرنامج يلقي الضوء على كل ما يخص الألعاب الأخرى داخل القلعة البيضاء، كما يفتح الملفات والقضايا الخاصة بالرياضة المصرية ومتابعة أخبار كل الأندية والاتحادات الرياضية .

ومن المقرر أن يتم بث البرنامج في السادسة مساءً ولمدة 5 أيام أسبوعيًا من السبت إلى الأربعاء.

يترأس تحرير البرنامج الناقد الرياضي أسامة دعبس، وفريق الإعداد يتكون من الزملاء السيد خلف الله و عبدالرحمن أبو هاشم وأميرة بخيت .

وتنطلق قناة الزمالك بشكل رسمي في الحادية عشرة من مساء اليوم، الأربعاء، عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال برنامج احتفالي يجمع كل مذيعي البرامج، فضلاً عن مجلس إدارة النادي للإعلان عن الافتتاح الرسمي للقناة، على أن تبدأ برامج الهواء، بداية من غدٍ الخميس.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأن القناة تعتبر خطوة جديدة في تواجد القنوات الرياضية للأندية المصرية العملاقة مثل نادي الزمالك على شاشات التلفزيون. وتعتبر القناة جزءًا من التعاون بين المجموعة ونادي الزمالك أحد أكبر أندية الشرق الأوسط.

وأضاف حسام صالح أن خريطة القناة تعبر منذ بدايتها عن انطلاقة قوية، ومن أبرز البرامج على شاشة الزمالك هى السهرات الرياضية فهناك برنامج سهرة مع المستشار وفيه يظهر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ليناقش العديد من القضايا العامة والموضوعات المجتمعية والرياضية. إضافة إلي سهرة كروية رئيسية بعنوان (زملكاوي) ويقدمها خالد الغندور وكريم حسن شحاتة ويستضيف فيها عددًا كبيرًا من أفضل المحللين والنجوم الرياضيين

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وخلال اليوم هناك عدد من البرامج المميزة و منها ملوك الصالات تقديم نيرة الأحمر والذي يحمل الكثير من أخبار الألعاب الجماعية وبرنامج أخبارنا من تقديم فرح علي ويقوم بتغطية أخبار الرياضة في مصر بصفة عامة وكذلك المرور علي المنشور علي السوشيال الميديا الرياضية.

كما يقدم شادي عيسي برنامج 1911 الذي يستعرض الأحداث الجارية ويستدعي مثيلتها من أحداث ماضية مرت علي نادي الزمالك وجماهيره. كذلك ينضم برنامج بعنوان "وان تو" وتقدمه نيرفانا العبد ويستعرض الجوانب المختلفة لنجوم الرياضة في نادي الزمالك في اللعبات المختلفة فيحكي عن حياتهم العامة واجتماعياتهم وبطريقة مميزة.

وتقدم القناة العديد من المباريات المهمة في المسابقات المحلية والدولية والتي يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها وسيتم التنويه عنها في حينه.

أشار المتحدث باسم الشركة المتحدة المهندس حسام صالح إلى أن قيادات الشركة ومجلس إدارة نادي الزمالك يتشاورون في المحتوي الخاص بالقناة من أجل دوام التميز.

جدير بالذكر ان القناة تستخدم تردد 11449 أفقي علي النايل سات وتحت اسم الزمالك الرياضية أو Zamalek sports.