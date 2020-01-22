شكرا لقرائتكم خبر عن غياب الغندور وهشام محمد وأنور عن الاتحاد أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح فى حكم المؤكد استبعاد خالد الغندور وهشام محمد ومحمد أنور ثلاثى الاتحاد السكندرى ، عن مواجهة فريقهم أمام الإسماعيلي يوم الأحد المقبل في المباراة المقرر إقامتها بإستاد الإسماعيلية في إياب دور الثمانية من البطولة العربية.

ويغيب هشام محمد بسبب إصابته بمزق من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية يستلزم العلاج مدة لا تقل عن 21 يوما ، بينما يغيب خالد الغندور بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب والتى خسرها زعيم الثغر بهدف مقابل للاشئ ، بينما شعر محمد أنور بإجهاد فى العضلة الخلفية بعد لقاء فريقه الأخير أمام طلائع الجيش .

كان محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى قد قرر تنظيم رحلة لجماهير النادى لمساندة الفريق الكروى فى مواجهته المقبلة أمام الإسماعيلى.

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وسيقوم المشجع بدفع 50 جنيهًا فقط على أن يتم تسجيل اسمه مع إدارة العلاقات العامة بالنادى لحصر الأسماء التى ستسافر إلى الإسماعيلية لمؤازرة اللاعبين فى تلك المباراة الصعبة التى يحلم فيها جماهير سيد البلد بالوصول للدور قبل النهائى من البطولة.

كان الإسماعيلى قد حقق فوزًا غاليًا فى لقاء الذهاب الذى أقيم باستاد الإسكندرية بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمد الشامى، ويحتاج الاتحاد السكندرى للفوز بفارق هدفين لضمان الصعود، أو الفوز بهدف مقابل لا شىء والاحتكام لركلات الترجيح.

وقد بدأ الاتحاد استعداداته لمواجهة الإسماعيلى الأحد المقبل في إياب دور الثمانية من البطولة العربية فى لقاء صعب للضيوف، خاصة أن لقاء الذهاب الذى أقيم باستاد الإسكندرية انتهى لصالح الدراويش بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمد الشامى.

ويفاضل طلعت يوسف بين معسكر قاهرى أو إسماعيلاوى لإتاحة أكبر فرصة لوضع التشكيل الأمثل للفريق في ظل رغبته على استكمال مشواره الناجح مع الفريق بعد النتائج الجيدة التى حققوها بالدوري .