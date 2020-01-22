شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو.. رحلة طوربيد أتلفه الهوى فى الأهلي قبل الانضمام للاتفاق السعودي- فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الأسد المغربي.. الطوربيد.. هداف الأهلي"، تعددت الألقاب التى تصف وليد أزارو الذى يعد واحداً من أبرز المهاجمين الذين تألقوا مع كتيبة الهجوم الأحمر.. أزارو انضم إلى القلعة الحمراء قادماً من صفوف الدفاع الحسنى الجديد فى عام 2017، فى صفقة كبدت الخزينة الحمراء مليونا و300 ألف دولار.

وليد أزارو بات قريباً من الرحيل عن الأهلى خلال الموسم الجارى ليجسد حكاية "توربيد أتلفه الهوى"، بعدما انتهت العلاقات الطيبة سريعاً بين مهاجم الأهلى ومدربه رينيه فايلر، الذى رفض الاعتماد عليه حتى نهاية الموسم، وما زال الأهلى يبحث عن حل للأزمة بإعارة اللاعب إلى دورى خليجى لتحقيق الاستفادة المادية من أزارو.

ـ أزارو ذاع صيته فى الدفاع الحسنى الجديدى المغربى.

ـ لم يتردد الأهلى فى التعاقد مع النجم المغربى لينضم فى موسم 2018.

ـ صفقة أزارو كلفة الخزينة الحمراء مليونا و300 ألف دولار.

ـ ارتدى القميص رقم 9 فى مشواره مع الفريق الأحمر.

ـ فى أولى مشاركاته بالبطولة العربية أهدر الكثير من الفرص مما أدى إلى غضب الجماهير.

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ـ ظهر معدنه الحقيقى فى الدورى العام ليتصدر قائمة الهدافين بـ18 هدفا

ـ احتفاله على طريقة الأمازيغ جذب الأنظار وأصبح نجم الشباك

ـ قدم نادى فورتشن الصينى عرضاً لشراء هداف الأهلى بقيمة 200 مليون جنيه.

ـ الأهلى رفض الصفقة لعدم وصول عرض جاد.

ـ تراجع مستوى اللاعب فى موسم 2019 وعاد لإهدار الكثير من الفرص

ـ فى 2020 أحال فايلر مدرب الأهلي أزارو للدكة لعدم قناعته بمستواه.

ـ تمرد اللاعب وتعرض لإصابة فى يده بسبب انفعاله الشديد عقب مباراة طنطا.

ـ رفض فايلر الاعتماد على أزارو مستقبلا وقرر تجميده.

ـ الإتفاق السعودى ينهي الأزمة بالحصول علي خدمات أزارو لمدة ٦ أشهر علي سبيل الإعارة