شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ينظم رحلات لجماهيره لمؤازرة اللاعبين أمام الإسماعيلى بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى تنظيم رحلة لجماهير النادى لمساندة الفريق الكروى فى مواجهته المقبلة أمام الإسماعيلى يوم الأحد المقبل فى المباراة المقرر إقامتها باستاد الإسماعيلية فى إياب دور الثمانية من البطولة العربية.

وسيقوم المشجع بدفع 50 جنيهًا فقط على أن يتم تسجيل اسمه مع إدارة العلاقات العامة بالنادى لحصر الأسماء التى ستسافر إلى الإسماعيلية لمؤازرة اللاعبين فى تلك المباراة الصعبة التى يحلم فيها جماهير سيد البلد بالوصول للدور قبل النهائى من البطولة.

كان الإسماعيلى قد حقق فوزًا غاليًا فى لقاء الذهاب الذى أقيم باستاد الإسكندرية بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمد الشامى، ويحتاج الاتحاد السكندرى للفوز بفارق هدفين لضمان الصعود، أو الفوز بهدف مقابل لا شىء والاحتكام لركلات الترجيح.

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يعود الفريق الكروي للاتحاد السكندري اليوم، الأربعاء، إلى تدريباته بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بالأمس عقب الفوز الذى حققه الفريق على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى الجولة الرابعة عشر للدورى.

كان الاتحاد السكندري قد حقق فوزا غاليًا على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها الأوغندي إيمانويل أكوى وأحمد رفعت وخالد قمر، رفع بها زعيم الثغر رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث للمجموعة.

من المقرر أن يبدأ الاتحاد استعداداته لمواجهة الإسماعيلى الأحد المقبل في إياب دور الثمانية من البطولة العربية فى لقاء صعب للضيوف، خاصة أن لقاء الذهاب الذى أقيم باستاد الإسكندرية انتهى لصالح الدراويش بهدف مقابل لا شىء أحرزه محمد الشامى.

من ناحية أخرى كشف محمد إبراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، عن وجود مفاوضات مع مصر المقاصة لضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الفيومى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مؤكدًا أن اللاعب رحب بالانضمام إلى زعيم الثغر.