محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سيد عمر:
فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره الأنجولي مساء اليوم الثلاثاء بنتيجة 33-26 في المباراة الثانية من الدور الرئيسي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2020 المُقامة في تونس.
وينتظر منتخب مصر الخاسر من مواجهة تونس والجزائر من أجل مواجهته في دور نصف النهائي.
وإليكم ملخصًا لفوز مصر على أنجولا:
كانت هذه تفاصيل خبر "المباراة لم تكن مُذاعة".. بالفيديو: ملخص فوز مصر على أنجولا بـ"أفريقيا لليد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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