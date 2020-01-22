مصر تفوز على أنجولا وتنتظر الخاسر من تونس والجزائر بنصف نهائي أفريقيا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: واصل منتخب مصر لكرة اليد انتصاراته في كأس الأمم الأفريقية 2020 والمقامة في تونس، بالفوز على أنجولا في ختام الدور الرئيسي. وحقق منتخب مصر الفوز على أنجولا بنتيجة 33-26 في المباراة الثانية من الدور الرئيسي. Advertisements ونجح منتخب مصر في أن ينهي شوط المباراة الأول بنتيجة 15-12. وينتظر منتخب مصر الخاسر من مواجهة تونس والجزائر من أجل مواجهته في دور نصف النهائي. الجدير بالذكر أن صاحب المركز الأول بأمم أفريقيا 2020 في تونس سوف يتأهل بشكل مباشر لدورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

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