بالفيديو.. وردة يسجل هدفين ويتسبب في طرد بالدوري اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365

برز عمرو وردة في تعادل فريقه لاريسا أمام بانيتوليكوس بنتيجة 2-2 بالجولة الـ20 من الدوري اليوناني، وهو اللقاء الذي شهد الظهور الأول للمصري الأخر علي غزال.

وسجل عمرو وردة الهدف الأول في الدقيقة 79 من ركلة جزاء تولى تنفيذها فسددها على يسار الحارس الذي تحرك مبكرًا جهة اليمين.

وحصل عمرو وردة على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 84 بعدما تعرض للاعاقة في منطقة الجزاء، ليطلق الحكم صافرته محتسبًا خطأ.

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وتولى عمرو وردة تسديد ركلة الجزاء الثانية ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 86 بعدما سدد الكرة هذه المرة على يمين الحارس الذي حاول التصدي لها لكن دون أن تفلح محاولته.

وتسبب عمرو وردة في بطاقة حمراء بالدقيقة 88 للاعب بانيتوليكوس بعدما أعاق اللاعب المصري ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية.

وشارك علي غزال المنضم حديثًا إلى لاريسا كبديل في الدقيقة 75 من عمر المباراة ليسجل ظهوره الأول في الدوري اليوناني.

وبعد التعادل أصبح رصيد لاريسا 24 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري اليوناني.