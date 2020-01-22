مستندات.. جريشة يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة بسبب "المجاملة والتلاعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تقدم الحكم الدولي جهاد جريشة، بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب وضعه في المركز الثالث بالقائمة الدولية للحكام المصريين والتي تم إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وذكر جهاد جريشة في الشكوى المقدمة إلى رئيس اتحاد الكرة، والتي نشر نصها اليوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أنه تقدم بشكوى إلى لجنة الحكام فـ"فأنكروا حدوث ذلك في البداية، وبعد ذلك قالوا أنها مسئولية اللجنة السابقة."

وتظلم جهاد جريشة من وضعه في الترتيب الثالث بقائمة الحكام الدوليين بعدما احتل المركز الأول بالقائمة منذ 2012 وحتى العام الماضي.

وتابع جريشة: "إن ما تم ما هو إلى مجاملة صارخة وواضحة للجميع لأحد زملائي والذي كان مهددًا بالاستبعاد من القائمة الدولية لأسباب فنية ووضعه مكاني في صدارة القائمة الدولية بدون وجه حق بعيدًا عن أي تفييم أو تصنيف محلي أو دولي."

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وأضاف: "غرضي من هذا الاعتراض وضع النقاط فوق الحروف فقط للسنوات القادمة منعًا لأي تلاعب قد يحدث بعد ذلك من شأنه مجاملة أي شخص على حساب أي شخص أخر في القائمة الدولية لحكام مصر وذلك على حساب اسم بلدنا مصر."

الشكوى التي نشرها جهاد جريشة