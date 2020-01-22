بعد تجربة معلول وساسي.. هل يُكمل بن يوسف الضلع الثالث مع الإسماعيلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

لاعب تونسي آخر أصبح في الدوري المصري، وهذه المرة الحديث عن فخر الدين بن يوسف الوافد الجديد لصفوف الإسماعيلي قادمًا من الاتفاق السعودي.

هذا الموسم ارتبطت عدة أندية مصرية بالتعاقد مع لاعبين من شمال أفريقيا، وتحديدًا من تونس، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة المصري باعتبار لاعب شمال أفريقيا لاعبًا محليًا.

وبالطبع حصل الإسماعيلي على خدمات بن يوسف؛ لتدعيم الجانب الهجومي من ناحية، إضافة إلى السير على خطى أندية أخرى في الدوري نجحت في الاستفادة من اللاعب التونسي.

- معلول وساسي

النجاح الأبرز من خلال اللاعبين التوانسة ظهر عبر بوابتي الأهلي والزمالك، فيمتلك كل من القطبين علي معلول وفرجاني ساسي اللذين نجحا في أن يصبحا من الأعمدة الأساسية رفقة فريقيهما.

معلول البالغ من العمر 30 عامًا استطاع أن يكون أحد الأعمدة الأساسية رفقة الأهلي منذ أن تعاقد معه النادي الأحمر في 2016 قادمًا من الصفاقسي الرياضي التونسي.

الدولي التونسي والظهير الأيسر ظهر رفقة الأهلي خلال 114 مباراة استطاع خلالها أن يسجل 16 هدفًا ويصنع 34 تمريرة حاسمة.

وحصل معلول على نسر الأهلي عن العام الماضي وفقًا لما قدمه رفقة فريقه الأحمر في بطولة الدوري.

في المقابل، دخل فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك ضمن الأعمدة الأساسية رفقة أبناء ميت عقبة منذ انتقاله من فريق النصر السعودي في الصيف قبل الماضي.

موسم ساسي الأول مع الزمالك والذي كان في العام الماضي يُعد الأميز له، حيث استطاع أن يسجل 11 هدفًا، ويصنع سبع تمريرات حاسمة في 55 مباراة.

- عودة مع الذئاب

في الصيف الماضي عاد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري إلى الدوري المصري من أجل قيادة هجوم فريق المقاولون العرب.

Advertisements

صاحب الـ26 عامًا كان لديه تجربة مع فريق طنطا قبل أن يرحل عن الفريق عائدًا إلى تونس من جديد وتحديدًا لفريق الملعب القابسي في 2018.

ويقدّم الجزيري مستوى لافتًا رفقة المقاولون، فنجح حتى الآن في الظهور بـ12 مباراة بالدوري؛ ليسجل خمسة أهداف، ويصنع ثلاث تمريرات حاسمة.

- الظهور الأول

ثلاثة لاعبين كتبوا الظهور الأول لهم في مسابقة الدوري خلال هذا الموسم حيث يُعد الأبرز رفيق كابو مهاجم فريق وادي دجلة، والقادم من صفوف الاتحاد الرياضي المنستيري.

كابو البالغ من العمر 27 عامًا شارك في 11 مباراة بمسابقة الدوري، ساهم خلالها بخمسة أهدافٍ، بواقع تسجيله ثلاثة أهداف، وصناعة هدفين.

في المقابل، لم يظهر التونسي صاحب الجنسية السويدية عمر العيوني مع بيراميدز بالمستوى المطلوب منه حتى الآن، فلم يسجل أي هدف حتى الآن مع الفريق في البطولة المحلية، مكتفيًا بصناعة هدف في لقاء طنطا.

فريق الإنتاج الحربي كان من بين الفرق التي انتدبت لاعبًا من الدوري التونسي بالحصول على خدمات أيمن الطرابلسي قادمًا من النجم الساحلي على سبيل الإعارة.

لاعب الوسط التونسي لم يظهر مع الإنتاج سوى في خمس مباريات، فكانت أطول مشاركاته أمام المقاولون العرب بعدما لعب لمدة 60 دقيقة.

- انتظار بن يوسف

رغم أن تجربة بن يوسف الأخيرة مع الاتفاق السعودي لم تكن بالقوية فإن المهاجم التونسي يمتلك سجلاً مميزًا وتحديدًا في الملاعب التونسية بعدما سبق له اللعب في صفوف الصفاقسي والترجي.

بن يوسف دوليًا شارك في 47 مباراة رفقة منتخب "نسور قرطاج" استطاع خلالها أن يسجل ستة أهداف من بينها هدف مونديالي في بطولة كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت في الأراضي الروسية، وقاد بلاده للفوز على بنما (2-1) ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، بجانب صناعته لهدف في مباراة إنجلترا الأولى عندما حصل على ركلة جزاء نفذها بنجاح فرجاني ساسي.

وبالطبع ينتظر الإسماعيلي تألق بن يوسف، خاصة أن الفريق الأصفر يعاني من ضعف هجومي محليًا بعد تسجيل الفريق حتى الآن 11 هدفًا في 14 مباراة بالبطولة.