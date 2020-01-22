جريزمان وفاتي يقودان هجوم برشلونةأمام إيبيزا بكأس ملك إسبانيا

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة إيبيزا مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا. ويغيب عن قائمة المباراة كلا من الأرجنتيتي ليونيل من الأرجنتيتي ليونيل ميسي مهاجم برشلونة لأسباب فنية، كما يغيب لويس سواريز عن قائمة المباراة بداعي الإصابة. وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:- في حراسة المرمي: نيتو. Advertisements الدفاع: سيرجي روبيرتو – نيلسون سيميدو – لينجليت – جونيور فيربو. الوسط: راكيتيتش – دي يونج – كارليس بيريز. الهجوم: جريزمان – ريكي بويج – أنسو فاتي . قائمة البدلاء: تيرشتيجن – أومتيتي - جوردي ألبا – أبيلر روبز – تشومي – أرتور – أرتورو فيدال.

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