شاهد.. إكرامي: وليد أزارو لاعب مقاتل

علق شريف إكرامي حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، على رحيل المهاجم المغربي وليد أزارو إلى صفوف الإتفاق السعودي حتى نهاية الموسم.

وكان نادي الاتفاق السعودي أعلن عن التعاقد مع وليد أزارو، حتى نهاية الموسم الجاري لدعم صفوف

الفريق خلال موسم الإنتقالات الشتوية الجاري.

وقال إكرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " خلال عامين و نصف لم نري من وليد ازارو غير لاعب

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مقاتل،مخلص للفريق،محبوب من الجميع".

وتابع "لك عوده أكيده قريبه بإذن الله لاستكمال مسيرتك مع النادي الأكبر في إفريقيا، كل التوفيق والنجاح في خطوتك المقبلة يا صديقي".

وكان الأهلي قرر إعارة وليد أزارو حتى نهاية الموسم، بعد أن تعاقد مع السنغالي أليو بادجي، ليتم قيده محليًا وافريقياً، بدلاً من المهاجم المغربي.