بث مباشر مباراة برشلونة وإيبيزا في كأس ملك إسبانيا

يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر لمباراة برشلونة وإيبيزا مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور ال 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.
ويسعي كيكي سيتين المدير الفني الجديد لفريقبرشلونة لإثبات قدراته اليوم والتغلب علي إيبيزا في مباراة اليوم، في ثاني اللقاءات التي يقودها بعد توليه المهمة التدريبية للبلو.
موعد مباراة برشلونة وإيبيزا بكأسملك إسبانيا:-
تنطلق مباراة برشلونة الذي سيحل ضيفًا علي نظيره إيبيزا في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.
ويمكنكم متابعة هذا اللقاء عبر شاشة قناة Sport 1 Czechia
شاهد مباراة برشلونة وإيبيزا
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