الإسماعيلي يتسلم تذاكر مباراته مع الاتحاد في البطولة العربية

تسلم مسئولو نادي الإسماعيلي تذاكر مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري والمقرر لها أن تقام يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات اياب دور الثمانية في البطولة العربية.
ومن المنتظر طرحها فى الأسواق غدا الخميس وبعد غد الجمعة.
- تخصيص ١٠٠٠ تذكرة فئة ١٠٠ جنيه مقصورة أمامية.
- تخصيص ١٠٠٠ تذكرة فئة ٥٠
- تخصيص ٧٠٠ تذكرة فئة ٢٥ درجة ثالثة يمين.
- تخصيص ١٨٠٠ تذاكرة فئة ٢٥ جنيها ثالثة وسط.
وكان الإسماعيلي أنهى مباراة الذهاب بالفوز بهدف دون رد سجله محمد الشامي.
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