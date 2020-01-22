الارشيف / اخبار الرياضه

الإسماعيلي يتسلم تذاكر مباراته مع الاتحاد في البطولة العربية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تسلم مسئولو نادي الإسماعيلي تذاكر مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري والمقرر لها أن تقام يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات اياب دور الثمانية في البطولة العربية.

 ومن المنتظر طرحها فى الأسواق غدا الخميس وبعد غد الجمعة.

- تخصيص ١٠٠٠ تذكرة فئة ١٠٠ جنيه مقصورة أمامية.

- تخصيص ١٠٠٠ تذكرة فئة ٥٠

Advertisements
جنيها مقصورة علوية.

- تخصيص ٧٠٠ تذكرة فئة ٢٥ درجة ثالثة يمين.

- تخصيص ١٨٠٠ تذاكرة فئة ٢٥ جنيها ثالثة وسط.

وكان الإسماعيلي أنهى مباراة الذهاب بالفوز بهدف دون رد سجله محمد الشامي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يتسلم تذاكر مباراته مع الاتحاد في البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا