شاهد.. لاعبو الأهلي يودعون وليد أزارو

وجه عدد من لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي، رسائل وداع إلى زميلهم المهاجم المغربي وليد أزارو الذي رحل عن صفوف الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم.

وكان نادي الاتفاق السعودي أعلن عن التعاقد مع وليد أزارو، حتى نهاية الموسم الجاري لدعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

ونشر وليد سليمان عبر حسابه الشخصي

على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمعه بوليد أزارو معلقًا "بالتوفيق يا حبيبي ربنا يوفقك وتكسر الدنيا وترجعلنا قريب".

فيما علق التونسي علي معلول عبر حسابه الشخصي على انستجرام على رحيل وليد أزارو قائلا "بالتوفيق يا أخويا وعشرت عمري حتوحشني جدا

يا أخويا. بالتوفيق إن شاء الله وترجع بسرعة".

كما قام أيمن أشرف بنشر صورة تجمعه بوليد أزارو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور إنستجرام معلقًا "يا حبيبي وإن شاء الله تكسر الدنيا، هتوحشني جدا"، ورد عليه أزارو قائلا "هتوحشني يا كبير والله".

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وكان الأهلي قرر إعارة وليد أزارو حتى نهاية الموسم، بعد أن تعاقد مع السنغالي أليو بادجي، ليتم قيده محليًا وأفريقياً، بدلاً من المهاجم المغربي.