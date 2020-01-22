الكشف عن تفاصيل "نصف ماراثون الأهرامات"

أشار أيمن حقي مسئول الشركة الراعية المسئولة عن تنظيم نصف ماراثون الأهرامات يوم ٢٢ فبراير إلى أن نجاح النسخة السابقة عام ٢٠١٩ جعلنا نفكر في استكمال المسيرة حيث سيشارك رياضيين من جميع أنحاء العالم يمثلون ٧٧ جنسية والهدف تنشيط السياحة جميع أنحاء العالم يمثلون ٧٧ جنسية والهدف تنشيط السياحة الرياضية ورحب أيمن حقي بالحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وعدد من المسئولين الرياضيين على رأسهم رئيس نادي الجزيرة ورئيس اتحاد ألعاب القوي. على رأسهم رئيس نادي الجزيرة ورئيس اتحاد ألعاب القوي. وأضاف أيمن حقي أن الماراثون يقام على ثلاث سباقات لمسافات ٦ و١٠ و٢٠ كيلو ومن المتوقع مشاركة خمسة آلاف متسابق. وفي نهاية كلمته حرص على تقديم درع الشركة إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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