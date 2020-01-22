الجماهير ترحب بـ فخر الدين بن يوسف داخل قلعة الدراويش

تصدر التونسي فخر الدين بن يوسف، لاعب نادي الإسماعيلي الجديد، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إتمام تعاقده اليوم وانضمامه لصفوف الدراويش.
ودشنت جماهير القلعة الصفراء، هاشتاج فخر الدين بن يوسف، ترحيبًا باللاعب الذي أنهي مسئولو الناديالإجراءات الرسمية لضمه بصفة رسمية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقالت إحدي مشجعات النادي الإسماعيلي، عقب وصول نجم الدراويش الجديد، "مرحبًا بك في القلعة الصفراء وننتظر منك أداء مميز"، وقال آخرون:
وسبق للنجم التونسى اللعب لأندية الصفاقسى وميتز والترجى من تونس إضافة للاتفاق السعودى.
وأتم مسئولو الإسماعيلي، التعاقد بعد خضوعه للكشف الطبى وسط حضور كل من المستشار محمد الكلية أمين الصندوق، والمهندس تامر موسى عضوًا لمجلس الإدارة بجانب محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.
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