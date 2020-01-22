غدًا.. فخر الدين بن يوسف ينتظم في تدريبات الإسماعيلي الجماعية

اكتفى اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف بالدوران حول الملعب، خلال تدريبات الإسماعيلي اليوم ضمن التحضيرات لمواجهة الاتحاد السكندرى في كأسمحمد السادس للأندية الأبطال.
ومن المؤكد أن يشارك اللاعب فى التدريبات الجماعية بداية من الغد الخميس،حيث فضل الجهاز الفني منح اللاعب حصة تدريبية خفيفة اليوم.
حيث وصل اللاعب فجر اليوم قادما من تونس، ثم خضع للكشف الطبي صباح اليوم الأربعاء، وجاء على الفور لتوقيع العقود.
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