محمد سند أفضل لاعب في مباراة منتخب اليد وأنجولا

حصد محمد سند لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، لقب أفضل لاعب في مباراة أنجولا، التي انتهت منذ قليل بتفوق مصر 33 - 26،

خلال اللقاء الذي أقيم بينهما بتونس، في المواجهة الختامية بربع نهائي بطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وانتهى الشوط الأول 15 - 12 لصالح المنتخب الوطني.

كان المنتخب الوطني قد نجح في الفوز على الجابون في أولى مباريات الدور ذاته بنتيجة 36 - 17.

ويقود المنتخب الوطني المدرب الإسباني روبرتو جارسيا باروندو.