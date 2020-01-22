محمد سند أفضل لاعب في مباراة منتخب اليد وأنجولا

حصد محمد سند لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، لقب أفضل لاعب في مباراة أنجولا، التي انتهت منذ قليل بتفوق مصر 33 - 26،خلال اللقاء الذي أقيم بينهما بتونس، في المواجهة الختامية بربع نهائي بطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو.
وانتهى الشوط الأول 15 - 12 لصالح المنتخب الوطني.
كان المنتخب الوطني قد نجح في الفوز على الجابون في أولى مباريات الدور ذاته بنتيجة 36 - 17.
ويقود المنتخب الوطني المدرب الإسباني روبرتو جارسيا باروندو.
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