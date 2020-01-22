كافاني لا يريد الدوري الإنجليزي ويضع عينه على هذا الفريق!

أكد والد الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء، أن ابنه يرغب في الإنضمام الى أتليتيكو مدريد الإسباني بعد التعامل معه “بشكل غير عادل” من الفريق الباريسي.

وفقد كافاني (32 عامًا) مكانه في التشكيلة الأساسية لحساب كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والأرجنتينيين ماورو إيكاردي المعار من إنتر الإيطالي هذا الموسم وأنخل دي ماريا.

ويطمح عدد من الأندية بالتعاقد مع كافاني الهداف التاريخي سان جيرمان برصيد 198 الذي ينتهي عقده مع نادي العاصمة في الصيف.

ويبدو أن أتليتيكو هو الخيار المفضل لدى كافاني، لكن ثالث ترتيب الليغا لم يتوصل بعد إلى أتفاق حول قيمة الصفقة مع متصدر الدوري الفرنسي.

وقال لويس كافاني لبرنامج “ال شرينغيتو” الإسباني “أود أن يلعب هناك (في إسبانبا)، حيث يريده (المدرب دييجو) سيميوني الآن، لكن المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان (الألماني توماس توخيل) يقول إنه بحاجة إليه لمساعدته في دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف “أعتقد أن هناك فرصة قوية للذهاب إلى أتلتيكو. هناك أيضًا خيار الإنضمام إلى النادي في يونيو القادم. هناك الكثير من الأندية الأخرى المهتمة ولكن عندما تقوم بإعطاء كلمتك لفريق عليك أن تحترمها”.

وأكد كافاني الأب “إذا سُمح له بالمغادرة غداً وما زال أتلتيكو يريده، أعتقد أنه سيوقع. إنه لاعب يحتاج إلى وقت للعب وفي الوقت الحالي يلعب فقط أربع أو ست دقائق في كُل مباراة. باريس سان جيرمان يعامله بشكل غير عادل”.

ويحتل أتلتيكو حاليًا المركز الثالث في الدوري المحلي، بفارق ثماني نقاط عن برشلونة وريال مدريد، فيما يتصدر سان جيرمان بطل الموسمين الماضيين الترتيب بفارق ثماني نقاط عن مارسيليا.

ويمكن لكافاني أن يكون هدية منتصف الموسم للنادي المدريدي قبل المواجهة مع ليفربول الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا في 18 فبراير القادم ضمن الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية.

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من جهتها أكدت بيرتا غوميز والدة كافاني لصحيفة (آس) الأربعاء أن “باريس سان جيرمان رفض ثلاثة عروض من أتلتيكو مدريد إبني طلب المغادرة ونحن في أنتظار أتفاق من الناديين”.

وأضافت “إنه غاضب لأنه لا يفهم سبب منعه من المغادرة إذا لم يعول عليه للعب”.

وأظهرت عدة مؤشرات أن انتقال المهاجم الأوروغوياني من فريقه الفرنسي بات وشيكا لاسيما بعد أستبعاده عن التشكيلة التي ستلعب مساء اليوم الأربعاء ضد رينس في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الرابطة، حيث قال توخيل الثلاثاء إن المهاجم لم يشارك في التدريبات الجماعية الإثنين.

وشارك كافاني في مباراتين فقط خلال يناير الحالي كبديل لدقائق معدودة، بالأضافة لدخوله أساسيًا في مسابقة كأس فرنسا ضد فريق الهواة ليناس مونليري من الدرجة السادسة (6-صفر).

ودفع تدهور العلاقة بين النادي الفرنسي ولاعبه الدولي (32 عامًا) بالأخير للتفكير بالانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل ستة أشهر من إنتهاء عقده.

وكان البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان أكد الأحد رغبة انتقال “إيدي” من الفريق.

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