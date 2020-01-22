رابيد فيينا يُرسل بطاقة بادجي إلى الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفرق الأهلي المصري، أن النادي تسلم البطاقة الدولية للسنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الجديد.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن إجراءات قيد بادجي في القائمتين المحلية والأفريقية، بدأت فور وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب.

يذكر أن الأهلي، الذي يتصدر ترتيب الدوري المصري حاليًا، أعلن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية التعاقد مع بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي لمدة أربعة أعوام ونصف العام، تبدأ من الشهر الجاري لتدعيم خط هجوم الفريق، مقابل مليوني يورو.

وبات بادجي اللاعب الأجنبي الخامس في صفوف الأهلي، حيث تضم قائمة الأجانب ؛ التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو والمالي أليو ديانج والنيجيري جونيور أجايي، وذلك عقب إعارة المهاجم المغربي وليد أزارو لصفوف الاتفاق السعودي.

Advertisements

رسميًا | الاتفاق السعودي يضم وليد آزارو من الأهلي

موعد مباراة الهلال والأهلي في اعتزال طارق التائب

محاولة أخيرة من الأهلي لإقناع آزارو بقبول عرض الاتفاق السعودي