كلينسمان يجهز لشراء مهاجم لايبزج

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن نادي هيرتا برلين الألماني مهتم بضم المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا خلال فصل الشتاء الحالي.

وكتبت صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم الأربعاء أن المهاجم الصاعد20/ عامًا/ يأتي على رأس قائمة رغبات الإدارة الرياضية في هيرتا.

كان كونيا انتقل إلى لايبزيج في صيف 2018 قادمًا من نادي سيون السويسري مقابل 15 مليون يورو.

وشارك كونيا، تحت قيادة يوليان ناجلسمان، لفترات قصيرة خلال الدور الأول من بطولة الدوري كما أنه لم يحرز أي هدف في 13 مباراة.

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كان يورجن كلينسمان، المدير الفني لهيرتا، أكد بعد هزيمة فريقه برباعية نظيفة أمام بايرن في مستهل الدور الثاني من الدوري الألماني، أن هيرتا يبحث عن مهاجم جديد ” فإذا وجدنا شيئًا في خط الهجوم، فإن ذلك سيساعدنا على نحو هائل”.

ويبلغ رصيد هيرتا 19 نقطة بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط في جدول الدوري الألماني.

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