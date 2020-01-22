لابورت يتحدث عن العودة المبكرة الى تدريبات مانشستر سيتي

أكد الفرنسي أيميريك لابورت مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أنه عاد من إصابتة القوية في الركبة في وقت أبكر من الذي كان يتوقعه.

وشارك لابورت، بطريقة مفاجئة، في التشكيلة الأساسية لسيتي خلال الفوز على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف دون رد في المرحلة الرابعة والعشرين الثلاثاء، بعد غيابه عن الفريق الاول منذ ما يقارب خمسة أشهر.

وغاب لابورت (25 عامًا) عن صفوف سيتي منذ تعرضه لإصابة قاسية في أوتار الركبة أمام برايتون في 31 أغسطس الماضي.

وشارك الفرنسي 78 دقيقة أمام شيفيلد قبل أن يخرج، وهو بات يتطلع الآن لما تبقى من الموسم، إذ لا يزال فريقه (ثاني الترتيب) ينافس على جميع الجبهات رغم تخلفه بفارق 13 نقطة عن ليفربول المتصدر علمًا أن الآخير لعب مبارتين أقل، فيما أوقعته القرعة بمواجهة ريال مدريد الإسباني في الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال لابورت “كان من المفترض أن أعود في وقت لاحق ولكن تحدثت مع المدرب (الإسباني جوسيب جوارديولا) وحاولت اليوم (الثلاثاء)، وقال لي إنني سألعب لذا أنا سعيد جداً كوني عدت في أقرب وقت ممكن وأصبحت قادراً على مساعدة الفريق”.

وتابع “كان مهمًا جداً بالنسبة لي التواجد مع الفريق وأشارك في المباراة. كان إختباراً جيداً للياقة البدنية. المباراة كانت صعبة لأنهم أقويا جداً، أنه فريق جيد”.

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وتابع اللاعب الذي انتقل إلى سيتي في يناير 2018 من أتلتيك بلباو الإسباني “كان من الصعب بالنسبة لي (أن اكون خارج الفريق)، رأى زملائي معاناتي، ولكن الآن بإمكاني مساعدة الفريق وتقديم أفضل ما لدي”.

وعاني سيتي بطل إنجلترا في الموسمين الماضيين في خط الدفاع منذ غياب لابورت ونجح في عودته بالمساهمة في منح سيتي أول شباك نظيفة منذ 29 ديسمبر الفائت.

وأعرب جوارديولا عن سعادته بعودة لابورت واصفًا إياه بأفضل قلب دفاع على الطرف الأيسر في العالم.

وقال الدولي الفرنسي “إنه أمر رائع أن أسمع ذلك من المدرب الذي أعتبره أحد أفضل مدربي العالم، إن لم يكن الأفضل. أنا سعيد جداً لسماع هذا الكلام ولكن علي العمل للمحافظة (على مركزي) والتقدم”.

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