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الإسماعيلي يُعلن نجاح صفقة “فخر الدين بن يوسف”

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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أعلن نادي الإسماعيلي المصري اليوم الأربعاء تعاقده مع الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر.

وكان الاتفاق السعودي فسخ تعاقده مع بن يوسف، ليقرر الأخير الإنضمام إلى الإسماعيلي، خاصة في ظل رغبة مدرب الفريق الفرنسي ديديه جوميز في الحصول على خدماته.

وسبق لبن يوسف أن لعب لأندية الصفاقسي وميتز الفرنسي قبل أن يعود إلى تونس مجدداً ضمن صفوف الترجي، ثم إنضم إلى الاتفاق السعودي عام .2018

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في ترتيب برصيد 18 نقطة.

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